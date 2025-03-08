ЦСКА принимает «Динамо». Поддержите армейцев в братском кубковом дерби!
ЦСКА сыграет с «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в среду, 12 марта, в 20:30 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА в 1/4 финала Пути РПЛ одолел «Рубин» в двухматчевом противостоянии. «Динамо» и «Локомотив» по итогам двух матчей сыграли вничью, но бело-голубые оказались сильнее в серии пенальти. Армейцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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