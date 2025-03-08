«Барселона» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Барселона» принимает «Осасуну» в матче 27-го тура Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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