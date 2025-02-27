Непомнящий о расширении РПЛ до 18 команд: «Спокойно можем это делать. У нас улучшились условия подготовки, качество полей, инфраструктуры. И игр будет больше, и накала»

Валерий Непомнящий считает, что РПЛ готова к расширению до 18 команд.

– С «Оренбургом» уже можно попрощаться?

– Нет, ни в коем случае. Пока теоретическая возможность остаться есть, они не обречены. Мне за всеми командами из нижней части таблицы интересно наблюдать – любопытно, как сложиться борьба за выживание. Шансы есть у всех – может, вообще 18 команд сделают потом, ха-ха. Ну, я пошутил, конечно.

– Вы бы поддержали расширение РПЛ в следующем сезоне?

– Вообще, это вопрос конфликта интересов. Когда я работал в команде, которая была на волоске от вылета, я был за. Когда занимал седьмое-восьмое место, думал: «Ну а зачем это нужно?». Так что здесь нет правильного ответа.

Но в связи с тем, что у нас улучшились условия подготовки команд, улучшилось качество полей, инфраструктуры в целом, мы имеем полное право держать 18 команд, спокойно можем это делать. И количество игр будет больше, и накала будет больше. Посмотрите, какие команды сейчас в верхней части таблицы ФНЛ – они все вполне могли бы играть в РПЛ. Но это, наверное, пока невозможно.

Если появится больше частных клубов, тогда вероятность будет выше. Прогресс в этом направлении уже есть – отлично, что у нас появляются люди, которые заинтересованы в содержании частных команд. Тот же «Акрон », например. Здорово, что в РПЛ появилась еще одна частная команда. Дай бог, чтобы клуб зарабатывал деньги, был рентабельным, чтобы владельцы и дальше были заинтересованы финансировать команду, – заявил бывший главный тренер «Томи».