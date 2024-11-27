Екатерина Мизулина: «Спорт невозможен без букмекеров, говорят некие эксперты. А я всегда думала, что спорт – это вообще про другое»
Екатерина Мизулина высказалась о поддержке спорта за счет отчислений букмекеров.
«Спорт невозможен без азартных игр и букмекерских контор, говорят некие эксперты на совещании в Совфеде.
А я всегда думала, что спорт – это вообще про другое», – написала глава Лиги безопасного интернета в телеграме.
«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
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