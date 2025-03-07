«Сочи» встретится с «Уралом». Сочинцы, поддержите команду на стадионе!

В 23-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» сыграет с «Уралом».

Матч пройдет воскресенье, 9 марта, в 16:00 на стадионе «Фишт».

«Сочи» по итогам 22 туров расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Урал» же идет на одну строчку выше, обладая таким же количеством очков.

Перед матчем пройдет автограф-сессия с защитником клуба Кириллом Сусловым. Начало – в 15:00, у трибуны D. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .