«Сочи» встретится с «Уралом». Сочинцы, поддержите команду на стадионе!
В 23-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» сыграет с «Уралом».
Матч пройдет воскресенье, 9 марта, в 16:00 на стадионе «Фишт».
«Сочи» по итогам 22 туров расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Урал» же идет на одну строчку выше, обладая таким же количеством очков.
Перед матчем пройдет автограф-сессия с защитником клуба Кириллом Сусловым. Начало – в 15:00, у трибуны D. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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