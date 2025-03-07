Срджан Бабич: «Спартак» способен бороться за золото. С «Рубином» предстоит непростой матч»
Срджан Бабич считает, что «Спартак» способен бороться за титул в Мир РПЛ.
«Нам предстоит непростой матч, «Рубин» — очень хорошая команда, способная доставить проблемы любому сопернику. Но мы сделаем все для победы.
У нас хорошая серия, рад, что после зимней паузы мы смогли ее продолжить победой над «Оренбургом». Уверен, у нас сильная команда и мы способны продолжать побеждать и бороться за золото чемпионата», – сказал защитник «Спартака».
Матч 20-го тура «Рубин» – «Спартак» пройдет 9 марта в Казани.
После 19 игр красно-белые занимают в таблице 2-е место, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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