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  • «Дзюба способен побить рекорд Кержакова уже в ближайшем матче — у «Крыльев» весь сезон большие проблемы в обороне». Булыкин о форварде «Акрона»
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«Дзюба способен побить рекорд Кержакова уже в ближайшем матче — у «Крыльев» весь сезон большие проблемы в обороне». Булыкин о форварде «Акрона»

Дмитрий Булыкин считает, что Дзюба может побить рекорд Кержакова в воскресенье.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба и Александр Кержаков с 233 мячами возглавляют список лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Дзюба способен уже в ближайшем матче побить рекорд Кержакова — Артем в хорошей форме и способен регулярно забивать голы даже в своем немолодом возрасте. А с учетом того, что у «Крыльев» весь сезон большие проблемы с игрой в обороне, Дзюбе не так трудно будет отличиться. 

И он своей карьерой заслуживает этот рекорд. Но из его слов в интервью после поражения от «Пари НН» явно видно, что Артем больше сосредоточен на результатах «Акрона» и хочет в первую очередь команде приносить пользу, а уже потом заниматься личной статистикой. Поэтому наверняка он сделает все для победы команды. 

Тем более она еще не так далеко оторвалась от зоны стыков. И нельзя снова проигрывать конкуренту, если хочется без нервов завершить дебютный сезон в РПЛ», – сказал бывший нападающий сборной России.

9 марта «Акрон» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 20-м туре Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАртем Дзюба
logoДмитрий Булыкин
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
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