Аршавин о Батракове: «Статистика стала хуже – соперники стали уделять больше внимания. Играл бы на высшем уровне весь сезон – был бы Месси»

Андрей Аршавин оценил игру Алексея Батракова.

В 18 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Локомотива » 10 голов и 6 ассистов.

«Я бы не сказал, что Батраков стал играть заметно хуже в последних турах. Просто в начале сезона он звездил. Все получалось, все удачно складывалось. Сейчас он по‑прежнему играет на хорошем уровне. Статистика стала хуже, но это понятно, ведь соперники стали уделять ему больше внимания.

Если бы Батраков весь сезон играл на высшем уровне, он был бы Лионелем Месси», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.