Матч окончен
«Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные
«Лацио» одержал яркую победу над «Викторией» Пльзень, играя вдевятером.
Римский клуб выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1.
На 77-й минуте «орлы» остались в меньшинстве при счете 1:1: полузащитник Николо Ровелла получил прямую красную карточку за удар высоко поднятой ногой в лицо Павлу Шулцу.
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте судья Донатас Румшас удалил еще одного игрока итальянцев – Самюэля Жиго. Защитник в грубом подкате сбил Каду Круза.
Густав Исаксен принес «Лацио» победу, забив на 8-й добавленной ко второму тайму минуте.
Европа. Лига Европы 6 марта 20:00
1/8 финалаДоосан-Арена
Матч завершен
0
1 - 2
1.31XG1.8
2
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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