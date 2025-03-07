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  • «Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные
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«Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные

«Лацио» одержал яркую победу над «Викторией» Пльзень, играя вдевятером.

Римский клуб выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1. 

На 77-й минуте «орлы» остались в меньшинстве при счете 1:1: полузащитник Николо Ровелла получил прямую красную карточку за удар высоко поднятой ногой в лицо Павлу Шулцу. 

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте судья Донатас Румшас удалил еще одного игрока итальянцев – Самюэля Жиго. Защитник в грубом подкате сбил Каду Круза.

Густав Исаксен принес «Лацио» победу, забив на 8-й добавленной ко второму тайму минуте. 

Европа. Лига Европы 6 марта 20:00
1/8 финала
Доосан-Арена
Виктория Пльзень
Матч завершен
0
1 - 2
1.31XG1.8
2
Лацио
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+8’
  Исаксен
90’
+3’
Жиго
Дуросинми   Аду
85’
Мемич   Копиц
84’
83’
Габаррон
82’
Диа   Габаррон
Черв   Панош
80’
77’
Ровелла
Черв
75’
Каду
71’
62’
Весино
62’
Педро   Весино
62’
Нослин   Тшауна
Калвах
61’
55’
Нуну Тавареш   Ладзари
  Дуросинми
53’
2тайм
Перерыв
18’
  Романьоли
Виктория Пльзень:
Едличка, Емелка, Маркович, Две, Шулц, Дуросинми (Аду, 85), Каду, Калвах, Черв (Панош, 80), Мемич (Копиц, 84), Выдра, Тврдонь, Байер, Палуска, Доски, Гавел, Копиц, Сойка, Панош, Валента, Вашулин, Аду
1тайм
Лацио:
Проведель, Нуну Тавареш (Ладзари, 55), Романьоли, Жиго, Марушич, Ровелла, Гендузи, Педро (Весино, 62), Диа (Габаррон, 82), Исаксен, Нослин (Тшауна, 62), Мандас, Фурланетто, Габаррон, Хила, Милани, Весино, Ладзари, Надзаро, Тшауна, Серра
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoЛига Европы УЕФА
logoВиктория Пльзень
Донатас Румшас
logoГустав Исаксен
logoКаду Круз
logoСамюэль Жиго
logoНиколо Ровелла
logoПавел Шулц
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