«Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные

«Лацио» одержал яркую победу над «Викторией» Пльзень, играя вдевятером.

Римский клуб выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1.

На 77-й минуте «орлы» остались в меньшинстве при счете 1:1: полузащитник Николо Ровелла получил прямую красную карточку за удар высоко поднятой ногой в лицо Павлу Шулцу.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте судья Донатас Румшас удалил еще одного игрока итальянцев – Самюэля Жиго . Защитник в грубом подкате сбил Каду Круза.

Густав Исаксен принес «Лацио » победу, забив на 8-й добавленной ко второму тайму минуте.