Экс-форвард «Сити», «Реала» и «Севильи», победитель Евро-2012 Негредо завершил карьеру в 39 лет

Альваро Негредо объявил о завершении карьеры.

39-летний форвард выложил прощальный ролик и написал: «Спасибо за все, футбол».

Испанец известен по выступлениям за «Манчестер Сити », «Севилью», «Валенсию» и другие клубы. Также некоторое время он принадлежал «Реалу ». В составе сборной Испании Негредо выиграл Евро-2012 .

Последней командой Альваро стал «Вальядолид ». Статистику выступлений нападающего можно изучить здесь .