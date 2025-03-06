Экс-форвард «Сити», «Реала» и «Севильи», победитель Евро-2012 Негредо завершил карьеру в 39 лет
Альваро Негредо объявил о завершении карьеры.
39-летний форвард выложил прощальный ролик и написал: «Спасибо за все, футбол».
Испанец известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Севилью», «Валенсию» и другие клубы. Также некоторое время он принадлежал «Реалу». В составе сборной Испании Негредо выиграл Евро-2012.
Последней командой Альваро стал «Вальядолид». Статистику выступлений нападающего можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Альваро Негредо
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