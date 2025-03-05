Рубен Аморим: «У «МЮ» сейчас есть задачи поважнее завоевания кубков. Не надо считать, что при победе в ЛЕ все будет прекрасно, проблемы останутся. Мы должны думать о долгосрочном проекте»
«Сейчас есть гораздо более важные вещи, чем завоевание кубков. Это мое ощущение. Но я понимаю, что победа в Лиге Европы может все изменить для нас в следующем сезоне.
Мы должны думать о клубе как о долгосрочном проекте, а не искать сиюминутные решения. Мы не должны думать, что если не выиграть кубок, то мы окажемся в плохом положении, а если выиграть Лигу Европы, то мы окажемся в прекрасном положении, потому что проблемы останутся даже в случае попадания в Лигу чемпионов.
Вот что я хочу сказать. Я знаю, что вы, ребята, делаете выводы о моем сезоне. Но я пытаюсь показать, что мне все равно. Я действительно уверен в больших целях этого клуба. Я пытаюсь показать общую картину нашим болельщикам.
Но в этой жизни важны результаты, нужно выигрывать матчи. Я знаю, какие бывают последствия, когда ты не выигрываешь. Но я действительно уверен в себе. Если сравнивать с первым днем, я немного расстроен, но по-прежнему уверен в себе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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