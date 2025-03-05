Аморим об ЛЕ: «То, что мы пытаемся построить в «МЮ», важнее, чем завоевание трофея в данный момент. Мы хотим создать что-то на более долгосрочную перспективу»
Рубен Аморим высказался об участии в Лиге Европы.
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Реал Сосьедад» в 1/8 финала турнира.
«Конечно, на прошлой неделе мы проиграли [«Фулхэму»] в Кубке Англии, поэтому люди смотрят на Лигу Европы как на единственное соревнование, в котором мы можем победить. Кроме того, победа в Лиге Европы позволит выйти в Лигу чемпионов.
Но, по правде говоря, мне кажется, что у нас есть более важные темы для размышлений. Я знаю, странно это говорить, но то, что мы пытаемся построить здесь, важнее, чем завоевание трофея в данный момент.
Я знаю, что на нас лежит ответственность, которая заключается в том, что мы должны бороться за каждый трофей, но в данный момент мы пытаемся создать что-то на более долгосрочную перспективу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
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