«Удальцов ###», «Рыков ###». Ведерников из «Пари НН» написал фамилии директора и его заместителя на бутсах после разрыва контракта с клубом, защитник получил 3,6 млн рублей (Иван Карпов)
Данила Ведерников резко отреагировал на разрыв контракта с «Пари НН».
В раздевалке нижегородского клуба были обнаружены бутсы 23-летнего защитника Ведерникова, на которых были начертаны фамилии спортивного директора Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова, а рядом с ними слово ###, передает инсайдер Иван Карпов.
Утверждается, что поступок футболиста связан с тем, что руководство клуба отказалось от Ведерникова в пользу Ярослава Крашевского, несмотря на заверения, что он останется в команде.
В зимнее окно «Пари НН» набрал игроков больше, чем было мест в заявке, поэтому с Ведерниковым пришлось договариваться о разрыве контракта.
В результате защитник получил неустойку в размере 3,6 млн рублей. Остаток сезона он проведет в «Чайке».
Опубликовано: Илья Учватов
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