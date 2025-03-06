«Удальцов ###», «Рыков ###». Ведерников из «Пари НН» написал фамилии директора и его заместителя на бутсах после разрыва контракта с клубом, защитник получил 3,6 млн рублей (Иван Карпов)

Данила Ведерников резко отреагировал на разрыв контракта с «Пари НН».

В раздевалке нижегородского клуба были обнаружены бутсы 23-летнего защитника Ведерникова, на которых были начертаны фамилии спортивного директора Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова , а рядом с ними слово ###, передает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что поступок футболиста связан с тем, что руководство клуба отказалось от Ведерникова в пользу Ярослава Крашевского, несмотря на заверения, что он останется в команде.

В зимнее окно «Пари НН » набрал игроков больше, чем было мест в заявке, поэтому с Ведерниковым пришлось договариваться о разрыве контракта.

В результате защитник получил неустойку в размере 3,6 млн рублей. Остаток сезона он проведет в «Чайке».