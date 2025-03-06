«Милан» готов купить де Кейпера из «Брюгге» за 20 млн евро летом. Защитник может заменить Тео

«Милан» может приобрести защитника Максима де Кейпера.

24-летний игрок, выступающий за «Брюгге », рассматривается в качестве усиления будущим летом.

По данным Corriere dello Sport, недавно клуб установил контакты с агентами игрока, чтобы подтвердить имеющийся к нему интерес.

Отмечается, что футболист нравится еще нескольким командам в Европе, включая «Арсенал», «Ювентус» и «Вест Хэм».

Вероятно, «Милан » может заплатить за бельгийца до 20 миллионов евро. Его трансфер сделает возможным вариант с продажей Тео Эрнандеса , у которого остался 1 год по контракту. Прогресса в вопросе продления соглашения француза сейчас не наблюдается.

Однако окончательные шаги будут предприняты после прихода в «Милан» нового спортивного директора.

В текущем сезоне де Кейпер провел 25 матчей в чемпионате Бельгии, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .