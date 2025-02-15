«Милан» хочет снова арендовать Феликса с выкупом за 40 млн евро. Ради этого могут продать Тео или Леау

«Милан» обдумывает план по сохранению Жоау Феликса.

В клубе уверены, что заполучили игрока мирового уровня в лице Феликса . Арендованный у «Челси» вингер забил 1 гол в трех матчах за «россонери».

По информации La Gazzetta dello Sport, в «Милане » планируют продолжать сотрудничество с игроком и по окончании сезона. Среди возможных вариантов – новая аренда, но с обязательным выкупом за сумму около 40 миллионов евро или чуть меньше, но с бонусами.

Утверждается, что средства на этот трансфер клуб рассчитывает получить за счет одной или двух крупных продаж. Одной из них может стать Тео Эрнандес , который пока не продлил контракт, истекающий в 2026 году. «Милан» не хочет потерять защитника бесплатно, если француз не продлит контракт, клуб готов рассмотреть предложения.

Не исключен и уход Рафаэла Леау , особенно если поступит предложение, которое устроит «Милан», причем клуб не станет требовать полной суммы отступных в 175 миллионов. Уход португальца менее вероятен, однако если поступит серьезное предложение от «Барселоны» или другого топ-клуба, ситуация будет пересмотрена.