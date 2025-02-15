«Милан» хочет снова арендовать Феликса с выкупом за 40 млн евро. Ради этого могут продать Тео или Леау
В клубе уверены, что заполучили игрока мирового уровня в лице Феликса. Арендованный у «Челси» вингер забил 1 гол в трех матчах за «россонери».
По информации La Gazzetta dello Sport, в «Милане» планируют продолжать сотрудничество с игроком и по окончании сезона. Среди возможных вариантов – новая аренда, но с обязательным выкупом за сумму около 40 миллионов евро или чуть меньше, но с бонусами.
Утверждается, что средства на этот трансфер клуб рассчитывает получить за счет одной или двух крупных продаж. Одной из них может стать Тео Эрнандес, который пока не продлил контракт, истекающий в 2026 году. «Милан» не хочет потерять защитника бесплатно, если француз не продлит контракт, клуб готов рассмотреть предложения.
Не исключен и уход Рафаэла Леау, особенно если поступит предложение, которое устроит «Милан», причем клуб не станет требовать полной суммы отступных в 175 миллионов. Уход португальца менее вероятен, однако если поступит серьезное предложение от «Барселоны» или другого топ-клуба, ситуация будет пересмотрена.
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