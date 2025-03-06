«Рубин» встретится со «Спартаком». Казанцы, приходите на домашний матч против москвичей!

«Рубин» сыграет со «Спартаком» в 20-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 9 марта, в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы после 19 туров находятся на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Спартак» же расположился на второй строчке, имея 40 очков в активе. Казанцы, ждем всех на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .