«Рубин» встретится со «Спартаком». Казанцы, приходите на домашний матч против москвичей!
«Рубин» сыграет со «Спартаком» в 20-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 9 марта, в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы после 19 туров находятся на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Спартак» же расположился на второй строчке, имея 40 очков в активе. Казанцы, ждем всех на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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