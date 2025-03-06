Фанат «Рейнджерс» погиб в Стамбуле перед игрой с «Фенербахче» – его сбила машина и переехала вторая. Шотландский клуб выразил соболезнования

Болельщик «Рейнджерс» погиб в Стамбуле перед матчем Лиги Европы.

Шотландский клуб сегодня вечером сыграет в гостях с «Фенербахче » в матче 1/8 финала Лиги Европы .

По сообщениям в турецкой прессе, мужчина переходил дорогу рано утром, когда его сбил автомобиль. Затем его переехала вторая машина.

«Мы опустошены известием о гибели одного из наших болельщиков в дорожно-транспортном происшествии ночью в Стамбуле.

В это невероятно трудное время все в клубе думают о его семье и друзьях.

Мы поддерживаем постоянную связь с турецкими и британскими властями в связи с этим трагическим инцидентом», – говорится в заявлении «Рейнджерс ».