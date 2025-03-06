Салах, Собослаи, Матета, Спенс, Бету, Минте номинированы на приз игроку месяца в АПЛ
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку февраля в АПЛ.
Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 10 марта.
На приз претендуют:
Бету («Эвертон») – 5 матчей за месяц, 2 победы, 3 ничьих, 5 забитых голов;
Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 4 гола, 1 ассист;
Янкуба Минте («Брайтон») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 2 гола, 1 ассист;
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих, 6 голов, 4 ассиста;
Джед Спенс («Тоттенхэм») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 матча без пропущенных голов;
Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих, 2 гола, 1 ассист.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
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