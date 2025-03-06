Салах, Собослаи, Матета, Спенс, Бету, Минте номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку февраля в АПЛ.

Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 10 марта.

На приз претендуют:

Бету («Эвертон ») – 5 матчей за месяц, 2 победы, 3 ничьих, 5 забитых голов;

Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 4 гола, 1 ассист;

Янкуба Минте («Брайтон ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 2 гола, 1 ассист;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих, 6 голов, 4 ассиста;

Джед Спенс («Тоттенхэм ») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 матча без пропущенных голов;

Доминик Собослаи («Ливерпуль ») – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих, 2 гола, 1 ассист.