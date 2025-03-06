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Нойер пропустит 3-4 матча после травмы в игре с «Байером». Вратарь «Баварии» повредил икроножную мышцу, празднуя гол Мусиалы

Мануэль Нойер выбыл на несколько недель после травмы в матче с «Байером».

Голкипер «Баварии» получил повреждение правой ноги во втором тайме игры 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). На 58-й минуте 38-летнего вратаря заменил Йонас Урбиг.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Нойер травмировал икроножную мышцы во время празднования гола Джамала Мусиалы.

Голкипер пропустит как минимум 3-4 матча, включая ответный матч с «Байером» в ЛЧ 11 марта.

Урбиг будет основным вратарем «Баварии» в отсутствие Нойера.

Нойер травмировался, празднуя гол. Так спустил с трибун на скамейку запасного вратаря

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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