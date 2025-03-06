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  • Энрике после 0:1 с «Ливерпулем»: «Повторим сегодняшнюю игру – сможем пройти дальше. Они были лучше первые 5 минут, но потом сильнее был «ПСЖ»
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Энрике после 0:1 с «Ливерпулем»: «Повторим сегодняшнюю игру – сможем пройти дальше. Они были лучше первые 5 минут, но потом сильнее был «ПСЖ»

Луис Энрике оценил шансы «ПСЖ» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала парижане проиграли дома «Ливерпулю» (0:1).

«Мы заслуживали большего. Сегодняшняя игра не зависела от мелочей или статистических данных. Мы превосходили намного, не давая «Ливерпулю» играть. Он был лучше нас первые пять минут, но потом сильнее были мы.

Несомненно, «ПСЖ» может пройти дальше. Мы только первый матч провели. Терять нам нечего. Если сумеем повторить сегодняшнюю игру, то сможем пройти.

Конечно, там тяжело, но мы отправимся туда и сыграем так же, как и этим вечером. Такое мы прежде уже отыгрывали и едем туда, чтобы снова постараться это сделать. Мы отправимся туда и покажем себя командой, достойной пройти дальше и умеющей играть», – сказал тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoПСЖ
logoЛиверпуль
logoЛуис Энрике
logoЛига чемпионов УЕФА
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