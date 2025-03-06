«Барселона» победила «Бенфику» (1:0), играя в меньшинстве с 22-й минуты. В перерыве на каталонцев давали 5.00
«Барселона» обыграла «Бенфику» (1:0) в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Каталонский клуб играл в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Пау Кубарси. Защитник «Барсы» получил прямую красную карточку.
Единственный гол на 61-й минуте забил Рафинья. В перерыве букмекеры считали, что каталонцы проиграют – на их победу можно было поставить за 5.00.
Ответный матч состоится 11 марта в Каталонии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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