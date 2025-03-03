Domino’s пошутила о проблемах «МЮ», выложив фото горящего конвейера для пиццы: «Актуальное про сезон»

Domino’s Pizza поиздевалась над «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.

Ранее манкунианцы вылетели из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в 1/8 финала (1:1, по пенальти 3:4). В АПЛ команда на данный момент занимает 14-е место.

В британском аккаунте сети пиццерий появилась картинка, на которой несколько десятков пицц съезжают с конвейера и беспорядочно падают в огромную кучу на полу, а часть затронута серьезным возгоранием.

Пост сопровождается подписью: «Актуальное про сезон «Юнайтед ».

Изображение: x.com/Dominos_UK