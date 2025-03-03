Domino’s пошутила о проблемах «МЮ», выложив фото горящего конвейера для пиццы: «Актуальное про сезон»
Domino’s Pizza поиздевалась над «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.
Ранее манкунианцы вылетели из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в 1/8 финала (1:1, по пенальти 3:4). В АПЛ команда на данный момент занимает 14-е место.
В британском аккаунте сети пиццерий появилась картинка, на которой несколько десятков пицц съезжают с конвейера и беспорядочно падают в огромную кучу на полу, а часть затронута серьезным возгоранием.
Пост сопровождается подписью: «Актуальное про сезон «Юнайтед».
Изображение: x.com/Dominos_UK
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Dominos_UK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости