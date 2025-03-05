Раньери о посте Хуммельса с фото прогулок по Риму: «Он просто решил посмотреть город. Мы ладим со всеми, почему вы всегда ищете что-то подобное?»

Клаудио Раньери опроверг конфликт с Матсом Хуммельсом.

Защитник «Ромы» ранее пошутил о недостатке игрового времени, выложив в соцсетях фотографии прогулок по Риму с подписью: «И «Оскар» за самый длинный отпуск получает...»

«Все игроки в порядке, они готовы и доступны. Почему вы всегда ищете подобные эти вещи?

Я понимаю, что вам нравится сыпать соль на рану, когда дела идут плохо. Но он просто немец, который решил посмотреть Рим, он спокоен. Мы хорошо ладим со всеми», – сказал главный тренер «Ромы» на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком » в Лиге Европы .