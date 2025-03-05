Раньери о посте Хуммельса с фото прогулок по Риму: «Он просто решил посмотреть город. Мы ладим со всеми, почему вы всегда ищете что-то подобное?»
Клаудио Раньери опроверг конфликт с Матсом Хуммельсом.
Защитник «Ромы» ранее пошутил о недостатке игрового времени, выложив в соцсетях фотографии прогулок по Риму с подписью: «И «Оскар» за самый длинный отпуск получает...»
«Все игроки в порядке, они готовы и доступны. Почему вы всегда ищете подобные эти вещи?
Я понимаю, что вам нравится сыпать соль на рану, когда дела идут плохо. Но он просто немец, который решил посмотреть Рим, он спокоен. Мы хорошо ладим со всеми», – сказал главный тренер «Ромы» на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком» в Лиге Европы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Pazzi di Fanta
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