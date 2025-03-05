Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Холл пропустит остаток сезона из-за травмы стопы

Льюис Холл больше не сыграет в этом сезоне.

20-летний защитник «Ньюкасла » получил травму в матче с «Ливерпулем» 26 февраля. У футболиста сборной Англии выявлена травма стопы, из-за которой он в этом сезоне больше не сыграет. Игрок перенесет операцию.

В этом сезоне Холл , выкупленный у «Челси» за 28 млн фунтов минувшим летом, провел 27 игр в АПЛ и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .