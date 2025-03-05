Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Холл пропустит остаток сезона из-за травмы стопы
Льюис Холл больше не сыграет в этом сезоне.
20-летний защитник «Ньюкасла» получил травму в матче с «Ливерпулем» 26 февраля. У футболиста сборной Англии выявлена травма стопы, из-за которой он в этом сезоне больше не сыграет. Игрок перенесет операцию.
В этом сезоне Холл, выкупленный у «Челси» за 28 млн фунтов минувшим летом, провел 27 игр в АПЛ и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ньюкасла»
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