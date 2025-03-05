Галактионов о составе «Локо»: «Гордимся, что у нас три легионера, а остальные игроки из России. Такова политика клуба с учетом реалий, в которых находится наша страна»
Михаил Галактионов горд тем, что «Локомотив» делает ставку на российских игроков.
«Надо разделять трансферную историю на две составляющие.
К нашим игрокам разные предложения. Успех нашего клуба заключается в том, что мы сохранили костяк. Нам необходимо заматереть, сыграться и добиваться максимального результата в наших сочетаниях. С другой стороны, всегда хочется усиления. У нас три легионера, а остальные игроки из России, мы этим гордимся.
Иногда мне подбрасывают новости, что я посмотрел 25 нападающих, часть из них зарубил. Не надо вводить людей в заблуждение. Важны микроклимат в команде, физическая готовность. Такая политика клуба с учетом сегодняшних реалий, в которых находится наша страна. У нас есть нацеленность на сохранение русского костяка», – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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