Галактионов о составе «Локо»: «Гордимся, что у нас три легионера, а остальные игроки из России. Такова политика клуба с учетом реалий, в которых находится наша страна»

Михаил Галактионов горд тем, что «Локомотив» делает ставку на российских игроков.

«Надо разделять трансферную историю на две составляющие.

К нашим игрокам разные предложения. Успех нашего клуба заключается в том, что мы сохранили костяк. Нам необходимо заматереть, сыграться и добиваться максимального результата в наших сочетаниях. С другой стороны, всегда хочется усиления. У нас три легионера, а остальные игроки из России, мы этим гордимся.

Иногда мне подбрасывают новости, что я посмотрел 25 нападающих, часть из них зарубил. Не надо вводить людей в заблуждение. Важны микроклимат в команде, физическая готовность. Такая политика клуба с учетом сегодняшних реалий, в которых находится наша страна. У нас есть нацеленность на сохранение русского костяка», – сказал главный тренер «Локомотива ».