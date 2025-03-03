Сафонова не вызовут на матч с Замбией. Тренерский штаб принял решение после консультаций с вратарем – из-за процесса по алиментам, возможно («РБ Спорт»)

Матвей Сафонов не сыграет с Замбией.

По информации «РБ Спорт», вратарь «ПСЖ » не войдет в расширенный список сборной России на мартовский сбор, в рамках которого 23 марта состоится товарищеский матч против команды Замбии .

Ранее Сафонов уже пропускал игры с Брунеем и Сирией в ноябре.

По данным источника, тренерский штаб сборной России после консультаций с Сафоновым решил не включать вратаря в расширенный список команды на мартовский сбор.

У голкипера продолжаются судебные разбирательства с бывшей женой, как предполагает источник, решение может быть связано с этим процессом. Ранее суд запретил голкиперу выезжать из России из-за долга по алиментам.