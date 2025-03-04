17-летний Нванери и 18-летний Льюис-Скелли – первые английские игроки не старше 19 лет, создавшие совместный гол в ЛЧ

Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли установили историческое достижение в ЛЧ.

17-летний Нванери забил в ворота ПСВ после прострела 18-летнего Льюиса-Скелли на 21-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игроки «Арсенала » стали первыми в истории Лиги чемпионов английскими футболистами не старше 19 лет, создавшими совместный гол.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:3, перерыв).