17-летний Нванери и 18-летний Льюис-Скелли – первые английские игроки не старше 19 лет, создавшие совместный гол в ЛЧ
Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли установили историческое достижение в ЛЧ.
17-летний Нванери забил в ворота ПСВ после прострела 18-летнего Льюиса-Скелли на 21-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игроки «Арсенала» стали первыми в истории Лиги чемпионов английскими футболистами не старше 19 лет, создавшими совместный гол.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:3, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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