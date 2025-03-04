Артета заменил Льюис-Скелли в 1-м тайме матча с ПСВ. Игрок «Арсенала» получил желтую на 24-й и сбил Ледесму у штрафной на 26-й
Майлз Льюис-Скелли заменен в первом тайме матча с ПСВ.
18-летний защитник «Арсенала» был заменен на 35-й минуте. Вместо него на поле появился Риккардо Калафьори.
На 24-й минуте Льюис-Скелли получил желтую карточку за фол на Люке де Йонге.
На 26-й игрок «Арсенала» в подкате сбил Ричарда Ледесму неподалеку от штрафной. Судья Хесус Хиль Мансано не показал 18-летнему англичанину вторую желтую.
Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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