Лапочкин о голе Са в ворота «Крыльев»: «По телекартинке кажется, что он задел мяч рукой. Почему не было видно, вопрос к «Матч ТВ» – расстановку камер решают они, а не «Краснодар»

Сергей Лапочкин высказался о голе Виктора Са из «Краснодара» в ворота «Крыльев».

Бразилец сравнял счет в матче 19-го тура Мир РПЛ (1:1). В динамике не было понятно, забил Са рукой или нет. Повторы с камер на стадионе «Краснодара» тоже не помогли разъяснить ситуацию.

– Если Са последний касался мяча, то это фол, и гол надо отменять. По той телекартинке, что у нас есть, я вижу, что Са коснулся последний, а не Бейл, как записали судьи в протокол.

Причем, если честно, там была какая-то непонятка. Они сначала записали этот гол на Солдатенкова, который вообще кукурузу охранял и не был в этом моменте. Потом переписали на Бейла.

По той телекартинке, которая нам доступна, кажется, что последним мяч задел Са. Причем задел рукой. И, соответственно, гол должен быть отменен.

– Вам не странно, что на суперсовременном стадионе в Краснодаре нет камеры, где был бы точно виден этот момент?

– На самом деле, «Краснодар » – один из лучших по оснащению камерами. Но, к сожалению, бывают такие мертвые зоны и на отличном стадионе. Это вопрос к основному вещателю. Даже не к «Краснодару».

Потому что расстановку камер решает только «Матч ТВ». И на каждом матче по-разному. Но «Краснодар» – наверное, один из тех стадионов, где почти 20 камер всегда.

Почему было не видно, мне сложно ответить на этот вопрос, – заявил бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин .