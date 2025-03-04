Бояринцев об идее Пике не давать очки за 0:0: «Если бы товарищ Пике посмотрел матч «Ротора» и «Урала», думаю, у него язык бы не повернулся так сделать. Футбол бывает разным»

Денис Бояринцев не оценил идею Жерара Пике по поводу ничьих в футболе.

Напомним, экс-защитник «Барселоны» предложил не начислять командам очки, если они играют 0:0. В таком случае, по мнению испанца, игры станут более открытыми.

На пресс-конференции после матча «Ротор» – «Урал» в 22-м туре Мелбет Первой лиги (0:0) один из журналистов спросил тренера волгоградской команды, что он думает про такую инициативу.

«Если бы товарищ Пике посмотрел сегодняшний футбол, думаю, у него язык бы не повернулся не наградить обе команды хотя бы очком. За ту борьбу, которую они показали, за те столкновения. Вы видели, сколько было единоборств, страсти накалялись.

Футбол бывает разным. Думаю, любой результат в спорте должен оцениваться, и если команды сыграли 0:0, не давать им очки за это, я считаю, это не слишком правильно будет. Люди сегодня вышли, бились, старались. То есть я не соглашусь [с мнением Пике]», – заявил Денис Бояринцев.

Бояринцев работает в «Роторе» с мая 2024-го, в сезоне-2024/25 команда занимает 7-е место в Первой лиге. После 22 матчей у волгоградцев 18 забитых и 16 пропущенных голов.