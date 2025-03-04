Игорь Акинфеев: «Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают»

Игорь Акинфеев заявил, что находится в самом расцвете сил.

38-летний вратарь выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до завершения сезона-2025/26.

«Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание.

Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», – сказал капитан ЦСКА .