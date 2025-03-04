Игорь Акинфеев: «Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают»
Игорь Акинфеев заявил, что находится в самом расцвете сил.
38-летний вратарь выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до завершения сезона-2025/26.
«Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание.
Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», – сказал капитан ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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