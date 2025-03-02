Рахимов об 1:2 с «Ахматом»: «Рубин» получил второй гол после углового, которого не было»

Рашид Рахимов оценил второй пропущенный гол в матче с «Ахматом» (1:2) в Мир РПЛ.

— Команда хорошо начала, забила быстрый гол. Почему не получилось развить преимущество?

— Да, начало было неплохим, получилась хорошая контратака, и таких получилось несколько. Затем мы сконцентрировались на том, чтобы быстрее выходить в контратаку, стали искать эти быстрые передачи с использованием пространства, к сожалению, у нас стало много брака. Стали много мячей терять, подбор был за «Ахматом ». В итоге эти моменты сломали нашу игру в первом тайме.

Во втором тайме сделали изменения, насытили центральную зону. Начало второй половины было хорошим, создавали моменты, но не смогли их реализовать. У нас получилось изменить игру, но все равно очень много позволяли, дальше получили второй гол после углового, которого, по моему мнению, не было.

Поражение есть поражение, нужно его принимать и двигаться дальше, — сказал тренер «Рубина ».