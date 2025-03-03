Агапов о переходах в «Спартак» из ЦСКА: «Ничего такого в этом не вижу. Медина и Помазун имели право. Наше дело – показывать красивую игру»

Илья Агапов высказался о переходе футболистов в состав принципиальных соперников.

«Да и ничего такого в этом не вижу. Медина перешел от нас в «Спартак », Илюха Помазун. Имели право.

Наше дело – играть в футбол, показывать красивую игру. Кто-то тебя будет любить, кто-то нет. Это личное дело каждого», – сказал защитник ЦСКА , выступающий за «Пари НН » на правах аренды.