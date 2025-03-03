Агапов о переходах в «Спартак» из ЦСКА: «Ничего такого в этом не вижу. Медина и Помазун имели право. Наше дело – показывать красивую игру»
Илья Агапов высказался о переходе футболистов в состав принципиальных соперников.
«Да и ничего такого в этом не вижу. Медина перешел от нас в «Спартак», Илюха Помазун. Имели право.
Наше дело – играть в футбол, показывать красивую игру. Кто-то тебя будет любить, кто-то нет. Это личное дело каждого», – сказал защитник ЦСКА, выступающий за «Пари НН» на правах аренды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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