«Рома» направит протест в УЕФА в связи с судейством в матче с «Порту». Раньери раскритиковал работу арбитра после игры
«Рома» направит в УЕФА протест в связи с судейством в матче с «Порту».
Первый стыковой матч между командами в Лиге Европы проходил в Порту и завершился вничью (1:1).
После матча главный тренер римлян Клаудио Раньери выразил недовольство работой арбитров встречи во главе с Тобиасом Штилером: «Штилер ждал, чтобы подарить им победу. Розетти назначил арбитра, при котором гости не выигрывают».
Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» отправит в УЕФА официальный протест в связи с недовольством судейскими решениями в этом матче.
Ответная встреча состоится 20 февраля в Риме.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем