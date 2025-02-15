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«Рома» направит протест в УЕФА в связи с судейством в матче с «Порту». Раньери раскритиковал работу арбитра после игры

«Рома» направит в УЕФА протест в связи с судейством в матче с «Порту».

Первый стыковой матч между командами в Лиге Европы проходил в Порту и завершился вничью (1:1).

После матча главный тренер римлян Клаудио Раньери выразил недовольство работой арбитров встречи во главе с Тобиасом Штилером: «Штилер ждал, чтобы подарить им победу. Розетти назначил арбитра, при котором гости не выигрывают».

Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» отправит в УЕФА официальный протест в связи с недовольством судейскими решениями в этом матче.

Ответная встреча состоится 20 февраля в Риме.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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