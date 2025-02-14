Раньери о судействе с «Порту»: «Штилер ждал, чтобы подарить им победу. Розетти назначил арбитра, при котором гости не выигрывают, он поставил Тэйлора на тот финал ЛЕ. Мы сотворили чудо»

Клаудио Раньери остался недоволен судейством в матче против «Порту».

«Порту » и «Рома» сыграли 1:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. На игру работала бригада главного арбитра Тобиаса Штилера .

«На мой взгляд, он ждал, что что-то произойдет в штрафной, чтобы он мог подарить им победу. Это было очевидно. Вот почему парни были раздражены, потому что так поступать нельзя.

Почувствовал ли я, что он был предвзят? Я предупреждал игроков, чтобы они не протестовали! Потому что он так судит. Это судья, который выполняет свою работу, он убежден, что сделал все правильно, но у нас восемь желтых карточек, красная… Некоторые из них были справедливыми, не поймите меня неправильно, но нельзя с самого начала так раздражать игроков», – сказал главный тренер «Ромы».

«Мне рассказали, что Розетти (глава судейского комитета УЕФА – Спортс’‘) назначил Энтони Тэйлора на финал [Лиги Европы ] несколько лет назад. Это все объясняет. Это факт. Я знаю, что Розетти – честный человек, но это уже слишком.

Что ему нужно доказать? Он серьезный человек. Я его не понимаю. Он назначил судью, при котором команда гостей сыграла 8 раз вничью из 21 матча, а хозяева выиграли все остальные.

Мы сотворили чудо. Это не вина ни судьи, ни Розетти, но ему нужно быть более внимательным при назначении судей», – добавил Клаудио Раньери .

Напомним, что в 2023 году «Рома» уступила в финале Лиги Европы «Севилье» (1:1, пенальти – 1:4). После матча на тот момент главный тренер римлян Жозе Моуринью раскритиковал Тэйлора: «Рома» убита чувством несправедливости. Судья казался испанцем. Ламела должен был получить вторую желтую».

Позже стало известно, что португалец на парковке «Пушкаш Арены» крикнул англичанину: «Какой позор, вы – гребаный позор ». Жозе был отстранен на 4 еврокубковых матча.