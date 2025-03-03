Линекер о последнем сезоне Фергюсона в «МЮ»: «У клуба начались проблемы, академия не выпускала игроков, какие были раньше. Клопп оставил «Ливерпуль» в отличном состоянии»

Гари Линекер допускает, что Алекс Фергюсон виноват в нынешнем состоянии «МЮ».

«Если вы посмотрите на «Ливерпуль » сейчас, у них новый тренер Арне Слот , и это свидетельство того, что Юрген Клопп оставил клуб в очень хорошем состоянии. Так что их структура действительно хороша.

Возможно, это было не так в конце [времени сэра Алекса Фергюсона ] на «Олд Траффорд». Я знаю, что они выиграли лигу в том сезоне, но это была не их лучшая команда, и многие из больших игроков подходили к концу карьеры.

Я думаю, что с этого момента у них начались проблемы. Академия не выпускала таких игроков, какие были раньше», – сказал экс-нападающий сборной Англии на BBC.