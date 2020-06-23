Кавазашвили заявил, что у Бубнова психические проблемы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что экс-защитник испытывает психические проблемы.

– С Бубновым вы рассорились?

– Нет, что вы! У нас отличные отношения!

К сожалению, Саша – нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться.

Вот написал с одним товарищем книжку. Презентации, тираж нарасхват, деньги сделали большие... Но книга – говно. Просто жуткое говно.

Обвиняет всех. Кругом взяточники и пьяницы. Только Бубнов – красавчик.

– Сказали это самому Бубнову?

– В один прекрасный день приходит Саша: «Анзор Амберкович, вот моя книжка».

– Тут-то открыли душу?

– Спрашиваю: «Тебе никто не говорил, что книга не очень удачная?» – «Да нет, народ в восторге!» – «Знаешь, не надо было тебе это все писать...» Что-то у Бубнова после того разговора повернулось в голове в отношении меня. Долго не общались. Зато недавно кое-что случилось.

– Что?

– Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» – «Привет, Сашенька. Как здоровье?» – «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» – «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили все организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе – вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку – вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...»

– Что это было, простите?

– Так слушайте! Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» – «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось.

– У любого закралось бы.

– До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала – что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез». Мне все ясно стало.

– Больше вам не звонил?

– На второй день набрал. Голос – убитый!

– Что сообщил? Уволили из фирмы?

– «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал – вытащи меня отсюда!» Твою мать!

– А вы – генерал?

– Казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» – «Я не знаю... Подними всех, выясни, где сижу!»

– Ну и дела.

– Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берет. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» – «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал.

– Какой ужас.

– Не то слово.

– Значит, не будет книжки номер два.

– Да куда там... Жаль Сашу. Славный парень, – сказал Кавазашвили.