Владельцы «Ромы» и «Эвертона», компания которых спродюсировала «Анору», поздравили фильм с пятью «Оскарами»: «Ваш талант и искусство установили новый стандарт в кино»
Напомним, американская группа компаний The Friedkin Group владеет итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном».
Официальный аккаунт Friedkin Group в соцсетях поздравил Neon с пятью наградами, которые «Анора» получила на прошедшей накануне 97-й церемонии вручения премии «Оскар».
«Огромные поздравления победителям премии «Оскар» этого года и невероятной команде, стоящей за фильмом «Анора».
С победами в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
Входя в семью брендов Friedkin, Neon продолжает выступать лидером в области новаторского повествования, и для нас большая честь отметить это событие. Ваш талант, страсть и искусство установили новый стандарт в кино», – говорится в сообщении The Friedkin Group.
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