Владельцы «Ромы» и «Эвертона», компания которых спродюсировала «Анору», поздравили фильм с пятью «Оскарами»: «Ваш талант и искусство установили новый стандарт в кино»

Оскароносную «Анору» спродюсировала компания Neon, входящая в The Friedkin Group.

Напомним, американская группа компаний The Friedkin Group владеет итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном ».

Официальный аккаунт Friedkin Group в соцсетях поздравил Neon с пятью наградами, которые «Анора» получила на прошедшей накануне 97-й церемонии вручения премии «Оскар».

«Огромные поздравления победителям премии «Оскар» этого года и невероятной команде, стоящей за фильмом «Анора».

С победами в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Входя в семью брендов Friedkin, Neon продолжает выступать лидером в области новаторского повествования, и для нас большая честь отметить это событие. Ваш талант, страсть и искусство установили новый стандарт в кино», – говорится в сообщении The Friedkin Group.