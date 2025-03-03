Сын владельца «Валенсии» Лима стал президентом клуба
Президентом «Валенсии» стал сын Питера Лима.
Испанский клуб объявил о назначении Киата Лима новым президентом. Сын владельца «Валенсии», входивший в совет директоров с 2022 года, официально вступит в должность 5 марта. Ранее этот пост занимала Лайхун Чан, руководившая клубом с 2014 по 2017 год и с 2022 года по 2025-й.
В нынешнем сезоне Ла Лиги «Валенсия» занимает 18-е место в таблице, набрав 24 очка в 26 турах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Валенсии»
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