Сын владельца «Валенсии» Лима стал президентом клуба

Президентом «Валенсии» стал сын Питера Лима.

Испанский клуб объявил о назначении Киата Лима новым президентом. Сын владельца «Валенсии», входивший в совет директоров с 2022 года, официально вступит в должность 5 марта. Ранее этот пост занимала Лайхун Чан, руководившая клубом с 2014 по 2017 год и с 2022 года по 2025-й.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Валенсия» занимает 18-е место в таблице, набрав 24 очка в 26 турах.