«Сочи» сыграет с «Соколом». Сочинцы, приходите на стадион!

В 22-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» встретится с «Соколом».

Матч пройдет сегодня, 3 марта, в 18:00 на стадионе «Фишт».

Сочинцы после 21 туров идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 37-ю очками. «Сокол» же находится на 16-й строчке, набрав 19 очков. Приходите поддержать «Сочи» в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .