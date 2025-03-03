«Сочи» сыграет с «Соколом». Сочинцы, приходите на стадион!
В 22-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» встретится с «Соколом».
Матч пройдет сегодня, 3 марта, в 18:00 на стадионе «Фишт».
Сочинцы после 21 туров идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 37-ю очками. «Сокол» же находится на 16-й строчке, набрав 19 очков. Приходите поддержать «Сочи» в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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