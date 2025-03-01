Сафонов сыграет минимум 4 матча на ноль в Лиге 1, считают букмекеры. Россиянин не пропустил в 3 из 6 игр за «ПСЖ» в чемпионате
Букмекеры предположили, сколько матчей на ноль проведет Матвей Сафонов в этом сезоне Лиги 1.
БЕТСИТИ дает коэффициент 1.30, что голкипер «ПСЖ» проведет минимум 4 сухих матча в чемпионате Франции. Обратная ставка сыграет за 3.20.
На текущий момент россиянин провел за парижан шесть матчей в Лиге 1. В пяти из них он вышел в стартовом составе, в одном на 22-й минуте заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму.
Россиянин не пропустил ни одного гола в трех из этих матчей.
Всего Сафонов провел 11 игр за «ПСЖ» во всех турнирах. Из них шесть матчей вратарь сыграл на ноль.
Опубликовала: Венера Кравченко
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