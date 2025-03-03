Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы (Metaratings)
Эдуард Сперцян может пропустить около месяца из-за травмы.
Полузащитник «Краснодара» повредил ногу во время матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (1:1).
По информации Metaratings.ru, 24-летний футболист может пропустить до четырех недель из-за травмы – у него диагностирована сильная гематома. Скорее всего, он не поедет в расположение сборной Армении на предстоящие матчи против Грузии 20 и 23 марта.
Вернуться в строй Сперцян сможет только после мартовской паузы на матчи сборных.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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