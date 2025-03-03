Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы (Metaratings)

Эдуард Сперцян может пропустить около месяца из-за травмы.

Полузащитник «Краснодара » повредил ногу во время матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (1:1).

По информации Metaratings.ru, 24-летний футболист может пропустить до четырех недель из-за травмы – у него диагностирована сильная гематома. Скорее всего, он не поедет в расположение сборной Армении на предстоящие матчи против Грузии 20 и 23 марта.

Вернуться в строй Сперцян сможет только после мартовской паузы на матчи сборных.