«Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» в 1/4 финала Кубка Англии, «Астон Вилла» – с «Престоном»
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
По ее итогам сформированы следующие пары:
«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
«Престон» – «Астон Вилла»
«Борнмут» – «Манчестер Сити»
«Брайтон» – «Ноттингем Форест» или «Ипсвич»
Четвертьфинальные матчи пройдут c 28 по 31 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кубка Англии
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