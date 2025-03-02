«Станкович – то, что было нужно «Спартаку». Близость тренера с командой – это самое крутое». Яковлев о красно-белых
Павел Яковлев считает Деяна Станковича подходящим тренером для «Спартака».
«Я думаю, Станкович – это то, что нужно было «Спартаку».
Есть близость тренера и команды. Он с ними вместе. Это самое крутое», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
После первой части сезона «Спартак» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. В случае победы над «Оренбургом» красно-белые могут сравняться с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости