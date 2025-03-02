«Станкович – то, что было нужно «Спартаку». Близость тренера с командой – это самое крутое». Яковлев о красно-белых

Павел Яковлев считает Деяна Станковича подходящим тренером для «Спартака».

«Я думаю, Станкович – это то, что нужно было «Спартаку ».

Есть близость тренера и команды. Он с ними вместе. Это самое крутое», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

После первой части сезона «Спартак» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. В случае победы над «Оренбургом» красно-белые могут сравняться с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом».