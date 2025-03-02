Инвестор «Химок» Садыгов: «Договоры со спонсорами клуба заключены на 5 лет. Я тут, значит, все хорошо»
Туфан Садыгов высказался о финансовых перспективах «Химок».
– Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально.
– С клубом в будущем все будет хорошо?
– Я тут. Значит, все хорошо, – сказал связанный с «Химками» бизнесмен.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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