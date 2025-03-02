Инвестор «Химок» Садыгов: «Договоры со спонсорами клуба заключены на 5 лет. Я тут, значит, все хорошо»

Туфан Садыгов высказался о финансовых перспективах «Химок».

– Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально.

– С клубом в будущем все будет хорошо?

– Я тут. Значит, все хорошо, – сказал связанный с «Химками» бизнесмен.

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