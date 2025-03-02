Ташуев о 2:1 с «Рубином»: «Ахмат» проявил волевые качества. У нас были сумасшедшие цифры в плане преимущества»
Сергей Ташуев оценил волевую победу над «Рубином» (2:1) в Мир РПЛ.
«То, что матч будет тяжелым, мы понимали, но мы имели очень много моментов голевых, именно голевых, и надо их реализовывать.
«Рубин» как обычно сыграл по своей структуре, то есть в обороне, на быстрых контратаках. У них есть качественные футболисты, которые поймали нас на ошибках. Ребята молодцы, волевые качества проявили.
Я в перерыве сказал: «Нам дома нужна победа, волевая, как угодно. Мы должны забить и устоять». В любом случае, я уверен, что победа заслуженная. У нас в первом тайме были цифры сумасшедшие в плане преимущества и во втором – тоже. Слава богу, все обошлось, все нормально, выиграли. Идем дальше», — сказал тренер «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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