  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ахмат» обыграл «Рубин» (2:1) благодаря дублю Гандри. У команды Ташуева две победы подряд
13

«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:1) благодаря дублю Гандри. У команды Ташуева две победы подряд

«Ахмат» победил «Рубин» (2:1) дома в 19-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл форвард гостей Дардан Шабанхаджай. На 41-й пенальти реализовал защитник хозяев Надер Гандри. На 63-й игрок сборной Туниса сделал дубль.

«Ахмат» выиграл второй матч подряд в Премьер-лиге, а «Рубин» проиграл впервые за 5 матчей после 2 побед и 2 ничьих.

Клуб из Грозного набрал 16 очков и сейчас занимает 14-е место в таблице. «Рубин» идет 8-м, имея 26 баллов.

Россия. Премьер-лига 1 марта 16:00
19 тур
Ахмат-Арена
Ахмат
Матч завершен
2 - 1
2.94XG0.75
Рубин
Коэффициенты
Матч окончен
Уткин
90’
+1’
90’
+1’
Ходжа
86’
Иву   Иванов
82’
Ашурматов   Вада
82’
Шабанхаджай   Чуни
Талаль   Камилов
79’
Мелкадзе   Руис Диас
78’
Садулаев
74’
Самородов   Зорин
71’
  Гандри
63’
49’
Ашурматов
46’
Чумич   Ходжа
46’
Апшацев   Йочич
2тайм
Перерыв
  Гандри
41’
38’
Тесленко
33’
Вуячич
24’
Чумич
10’
  Шабанхаджай
Ахмат:
Шелия, Тодорович, Ибишев, Гандри, Адамов, Садулаев, Исмаэл, Уткин, Самородов (Зорин, 71), Мелкадзе (Руис Диас, 78), Талаль (Камилов, 79), Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Шатара, Камилов, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Луна Диале, Руис Диас
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Кабутов, Ашурматов (Вада, 82), Вуячич, Тесленко, Чумич (Ходжа, 46), Иву (Иванов, 86), Апшацев (Йочич, 46), Шабанхаджай (Чуни, 82), Даку, Нигматуллин, Корец, Безруков, Иванов, Зотов, Вада, Йочич, Васильев, Ходжа, Тахери, Мукба, Чуни

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРубин
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoДардан Шабанхаджай
logoНадер Гандри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи играет с «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Шарлотт»
6сегодня, 01:32Live
Фигу будет судиться с экс-порноактрисой Бавель. Девушка заявила, что Луиш флиртовал с ней, когда она была на мероприятии с Касильясом
25вчера, 23:00
Инфантино о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это решение объединило весь мир. Футбол – для всех»
14вчера, 22:42
Фанаты «Бетиса» называли Винисиуса дураком после желтой. Вингер «Реала» на пальцах показывал счет 1:0, когда «Мадрид» был впереди
20вчера, 22:16
У «ПСЖ» 15 побед и ничья с начала 2025 года, поражений нет 22 матча. Дальше – «Ливерпуль»
9вчера, 22:00
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Лилль», «Гавр» Кузяева победил 4:3 «Ланс»
22вчера, 21:59
«Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка по итогам 26-го тура Ла Лиги. «Барса» оторвется от «Мадрида» на 3 очка при победе над «Сосьедадом»
35вчера, 21:53
Чемпионат Испании. «Реал» уступил «Бетису», «Атлетико» победил «Атлетик»
270вчера, 21:50
Бонгонда соблюдает пост в Рамадан: «Для меня это важно и никогда не мешало как футболисту. В России солнце заходит довольно рано»
19вчера, 21:47
Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы недостаточно хороши. Мы впервые не вышли в 1/8 финала ЛЧ и лишились шансов на титул за 13-15 туров до конца АПЛ. Такого никогда не было»
6вчера, 21:46
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о 4:1 с «Айнтрахтом»: «Почти идеальный матч. «Байер» готов к решающей фазе сезона»
1 минуту назад
Ташуев о 2:1 с «Рубином»: «Ахмат» проявил волевые качества. У нас были сумасшедшие цифры в плане преимущества»
1сегодня, 02:16
Энрике о 4:1 с «Лиллем»: «Лучший первый тайм «ПСЖ». Мы проводим лучший отрезок в сезоне»
1сегодня, 01:48
Николич о 0:0 с «Зенитом»: «У ЦСКА был контроль почти все время. При падениях Соболева у меня ничего не екнуло»
1вчера, 22:29
Только «ПСЖ» не проигрывает в топ-5 лиг Европы. У команды Энрике 19 побед и 5 ничьих
8вчера, 22:08
«Атлетико» не проигрывает 10 матчей подряд. Дальше – «Реал» в ЛЧ
15вчера, 22:03
«ПСЖ» разбил «Лилль» – 4:1! У Дембеле и Дуэ по 1+1, Барколя и Маркиньос тоже забили
5вчера, 21:58
Свинов об РПЛ: «Хочется, чтобы «Спартак» стал чемпионом, а не «Зенит». Если победят в год столетия петербуржцев, представляю, что это будет значить для болельщиков»
8вчера, 21:57
«Атлетико» обыграл «Атлетик» (1:0) благодаря голу Альвареса. У гостей были две перекладины и штанга
1вчера, 21:51
Альварес забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда 21 мяч в 40 играх за «Атлетико» – больше, чем в любом сезоне в «Ман Сити»
8вчера, 21:41