Матч окончен
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:1) благодаря дублю Гандри. У команды Ташуева две победы подряд
«Ахмат» победил «Рубин» (2:1) дома в 19-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 10-й минуте счет открыл форвард гостей Дардан Шабанхаджай. На 41-й пенальти реализовал защитник хозяев Надер Гандри. На 63-й игрок сборной Туниса сделал дубль.
«Ахмат» выиграл второй матч подряд в Премьер-лиге, а «Рубин» проиграл впервые за 5 матчей после 2 побед и 2 ничьих.
Клуб из Грозного набрал 16 очков и сейчас занимает 14-е место в таблице. «Рубин» идет 8-м, имея 26 баллов.
Россия. Премьер-лига 1 марта 16:00
19 турАхмат-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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