«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:1) благодаря дублю Гандри. У команды Ташуева две победы подряд

«Ахмат» победил «Рубин» (2:1) дома в 19-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл форвард гостей Дардан Шабанхаджай . На 41-й пенальти реализовал защитник хозяев Надер Гандри . На 63-й игрок сборной Туниса сделал дубль.

«Ахмат » выиграл второй матч подряд в Премьер-лиге, а «Рубин » проиграл впервые за 5 матчей после 2 побед и 2 ничьих.

Клуб из Грозного набрал 16 очков и сейчас занимает 14-е место в таблице. «Рубин» идет 8-м, имея 26 баллов.

Россия. Премьер-лига 1 марта 16:00 19 тур Ахмат-Арена Ахмат Матч завершен 2 - 1 2.94 XG 0.75 Рубин Коэффициенты Матч окончен Уткин 90’ +1’ 90’ +1’ Ходжа 86’ Иву Иванов 82’ Ашурматов Вада 82’ Шабанхаджай Чуни Талаль Камилов 79’ Мелкадзе Руис Диас 78’ Садулаев 74’ Самородов Зорин 71’ Гандри

63’ 49’ Ашурматов 46’ Чумич Ходжа 46’ Апшацев Йочич 2 тайм Перерыв Гандри

41’ 38’ Тесленко 33’ Вуячич 24’ Чумич 10’ Шабанхаджай

Ахмат: Шелия, Тодорович, Ибишев, Гандри, Адамов, Садулаев, Исмаэл, Уткин, Самородов (Зорин, 71), Мелкадзе (Руис Диас, 78), Талаль (Камилов, 79), Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Шатара, Камилов, Харин, Зорин, Якуев, Диванович, Луна Диале, Руис Диас 1 тайм Рубин: Ставер, Рожков, Кабутов, Ашурматов (Вада, 82), Вуячич, Тесленко, Чумич (Ходжа, 46), Иву (Иванов, 86), Апшацев (Йочич, 46), Шабанхаджай (Чуни, 82), Даку, Нигматуллин, Корец, Безруков, Иванов, Зотов, Вада, Йочич, Васильев, Ходжа, Тахери, Мукба, Чуни

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ