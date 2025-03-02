Только «ПСЖ» не проигрывает в топ-5 лиг Европы. У команды Энрике 19 побед и 5 ничьих

«ПСЖ» идет без поражений в Лиге 1.

Команда Луиса Энрике обыграла «Лилль » в 24-м туре со счетом 4:1.

«ПСЖ » остается единственной командой из топ-5 лиг Европы, которая еще не проигрывала в чемпионате. У парижан 19 побед, 5 ничьих.

«Пари Сен-Жермен» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 62 очками. Отрыв от «Марселя» (игра в запасе) и «Ниццы», идущих следом, составляет 16 баллов.