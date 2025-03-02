Только «ПСЖ» не проигрывает в топ-5 лиг Европы. У команды Энрике 19 побед и 5 ничьих
«ПСЖ» идет без поражений в Лиге 1.
Команда Луиса Энрике обыграла «Лилль» в 24-м туре со счетом 4:1.
«ПСЖ» остается единственной командой из топ-5 лиг Европы, которая еще не проигрывала в чемпионате. У парижан 19 побед, 5 ничьих.
«Пари Сен-Жермен» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 62 очками. Отрыв от «Марселя» (игра в запасе) и «Ниццы», идущих следом, составляет 16 баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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