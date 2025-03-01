Осинькин об 1:1 с «Краснодаром»: «Результат справедлив. «Крылья» сыграли в такой футбол, который мог дать очки, мы пытались воспользоваться зонами»
– Скорее довольны результатом или нет?
– Результат справедлив. Инициатива, контроль игры были у «Краснодара». Да, мы не показали хорошей игры на мяче, но когда команда играет так агрессивно, они всегда будут иметь немного раскрытые зоны в обороне. Мы пытались ими воспользоваться.
У нас были еще моменты. В целом, даже поярче, чем у «Краснодара», но подходов, давления было больше от соперника. Мы сыграли хорошо, правильно, в такой футбол, который мог дать очки.
– Галдамес в концовке мог сыграть по‑другому?
– Я Томаса успокаивал. На видео еще не видел этого момента. Давайте на один момент не будем всю игру разворачивать.
– Полностью обновили левый фланг в концовке.
– Это связано с активностью «Краснодара». Вылезли наши тактические моменты, это почувствовал соперник. Гол пришел примерно из этой зоны.
Перед заменами минут 10-15 ощущали большое давление, не успевали перестроиться. Это не вина только этих футболистов, но туда надо было выпустить более свежих игроков, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий