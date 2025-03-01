Осинькин об 1:1 с «Краснодаром»: «Результат справедлив. «Крылья» сыграли в такой футбол, который мог дать очки, мы пытались воспользоваться зонами»

Игорь Осинькин высказался о ничьей с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

– Скорее довольны результатом или нет?

– Результат справедлив. Инициатива, контроль игры были у «Краснодара ». Да, мы не показали хорошей игры на мяче, но когда команда играет так агрессивно, они всегда будут иметь немного раскрытые зоны в обороне. Мы пытались ими воспользоваться.

У нас были еще моменты. В целом, даже поярче, чем у «Краснодара», но подходов, давления было больше от соперника. Мы сыграли хорошо, правильно, в такой футбол, который мог дать очки.

– Галдамес в концовке мог сыграть по‑другому?

– Я Томаса успокаивал. На видео еще не видел этого момента. Давайте на один момент не будем всю игру разворачивать.

– Полностью обновили левый фланг в концовке.

– Это связано с активностью «Краснодара». Вылезли наши тактические моменты, это почувствовал соперник. Гол пришел примерно из этой зоны.

Перед заменами минут 10-15 ощущали большое давление, не успевали перестроиться. Это не вина только этих футболистов, но туда надо было выпустить более свежих игроков, – сказал главный тренер «Крыльев Советов ».