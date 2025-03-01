Матч окончен
«Манчестер Сити» победил «Плимут» – 3:1. О’Райли сделал дубль, у де Брюйне 1+1, Таловеров тоже забил
«Ман Сити» одержал волевую победу над «Плимутом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 38-й минуте счет открыл защитник гостей Максим Таловеров. В добавленное к первому тайму время забил Нико О’Райли с паса Кевина де Брюйне. На 76-й 19-летний О’Райли сделал дубль после паса Филипа Фодена. На 90-й де Брюйне забил после передачи Эрлинга Холанда.
«Горожане» вышли в 1/4 финала.
Матч завершен
3 - 1
-XG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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