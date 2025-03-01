«Манчестер Сити» победил «Плимут» – 3:1. О’Райли сделал дубль, у де Брюйне 1+1, Таловеров тоже забил

«Ман Сити» одержал волевую победу над «Плимутом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте счет открыл защитник гостей Максим Таловеров . В добавленное к первому тайму время забил Нико О’Райли с паса Кевина де Брюйне . На 76-й 19-летний О’Райли сделал дубль после паса Филипа Фодена . На 90-й де Брюйне забил после передачи Эрлинга Холанда .

«Горожане» вышли в 1/4 финала.

Англия. Кубок 1 марта 17:45 5-й раунд Этихад Манчестер Сити Матч завершен 3 - 1 - XG - Плимут Коэффициенты Матч окончен де Брюйне

90’ Фоден Нико Гонсалес 83’ 80’ Соринола Сюч О`Райли

76’ 71’ Огбета Пухач 64’ Мумба Хаяль 64’ Джаби Хаутон 64’ Бунду Байду Макати Холанд 59’ Аке Рубен Диаш 46’ 2 тайм Перерыв О`Райли

45’ +1’ 38’ Таловеров

Манчестер Сити: Ортега, Аке (Рубен Диаш, 46), Рейс, О`Райли, Льюис, Гюндоган, Грилиш, де Брюйне, Макати (Холанд, 59), Бернарду Силва, Фоден (Нико Гонсалес, 83), Эдерсон, Рубен Диаш, Гвардиол, Нико Гонсалес, Матеуш Нунеш, Мармуш, Холанд, Доку, Савио 1 тайм Плимут: Хазард, Огбета (Пухач, 71), Соринола (Сюч, 80), Плегесуэло, Катич, Таловеров, Мумба (Хаяль, 64), Джаби (Хаутон, 64), Боатенг, Райт, Бунду (Байду, 64), Гримшоу, Сюч, Эдвардс, Пухач, Паульссон, Хаутон, Хаяль, Байду, Робертс

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