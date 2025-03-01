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  • «Манчестер Сити» победил «Плимут» – 3:1. О’Райли сделал дубль, у де Брюйне 1+1, Таловеров тоже забил
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«Манчестер Сити» победил «Плимут» – 3:1. О’Райли сделал дубль, у де Брюйне 1+1, Таловеров тоже забил

«Ман Сити» одержал волевую победу над «Плимутом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте счет открыл защитник гостей Максим Таловеров. В добавленное к первому тайму время забил Нико О’Райли с паса Кевина де Брюйне. На 76-й 19-летний О’Райли сделал дубль после паса Филипа Фодена. На 90-й де Брюйне забил после передачи Эрлинга Холанда.

«Горожане» вышли в 1/4 финала.

Англия. Кубок 1 марта 17:45
5-й раунд
Этихад
Манчестер Сити
Матч завершен
3 - 1
-XG-
Плимут
Коэффициенты
Матч окончен
  де Брюйне
90’
Фоден   Нико Гонсалес
83’
80’
Соринола   Сюч
  О`Райли
76’
71’
Огбета   Пухач
64’
Мумба   Хаяль
64’
Джаби   Хаутон
64’
Бунду   Байду
Макати   Холанд
59’
Аке   Рубен Диаш
46’
2тайм
Перерыв
  О`Райли
45’
+1’
38’
  Таловеров
Манчестер Сити:
Ортега, Аке (Рубен Диаш, 46), Рейс, О`Райли, Льюис, Гюндоган, Грилиш, де Брюйне, Макати (Холанд, 59), Бернарду Силва, Фоден (Нико Гонсалес, 83), Эдерсон, Рубен Диаш, Гвардиол, Нико Гонсалес, Матеуш Нунеш, Мармуш, Холанд, Доку, Савио
1тайм
Плимут:
Хазард, Огбета (Пухач, 71), Соринола (Сюч, 80), Плегесуэло, Катич, Таловеров, Мумба (Хаяль, 64), Джаби (Хаутон, 64), Боатенг, Райт, Бунду (Байду, 64), Гримшоу, Сюч, Эдвардс, Пухач, Паульссон, Хаутон, Хаяль, Байду, Робертс

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoПлимут
logoКубок Англии
онлайны
logoМаксим Таловеров
logoНико О'Райли
logoКевин де Брюйне
logoФилип Фоден
logoЭрлинг Холанд
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